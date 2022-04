Bij een raketaanval op het treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Er is sprake van zeker dertig doden en honderd gewonden, zegt Oleksandr Kamisjyn, hoofd van de Oekraïense spoorwegmaatschappij.

De woordvoerster van de bestuurlijke regio Donetsk, Tetjana Ihnatenko, sprak op tv van 27 doden, waaronder twee kinderen en zeker dertig gewonden. De hulpdiensten hebben het over minstens 35 doden.

Er zouden twee raketten zijn ingeslagen in het station. Op het moment van de aanslag zouden duizenden mensen in het station aanwezig zijn geweest, in de hoop een trein te vinden om de stad te verlaten.

Kramatorsk ligt in de zwaar belegerde Oekraïense regio Donetsk, die onder controle staat van Oekraïne. Pro-Russische separatisten menen aanspraak te maken op de volledige regio. Sinds een paar dagen worden er duizenden burgers per dag geëvacueerd via het station, nu een grootschalig Russisch offensief op til is in de regio. Lokale autoriteiten raden burgers al enkele dagen aan om het gebied te ontvluchten.

Een journalist van persagentschap AFP zag vrijdagvoormiddag bij het station lijkzakken met zeker twintig personen. Op sociale media worden beelden gedeeld van lichamen die levenloos naast bagage liggen en foto’s van het station dat deels in brand staat.