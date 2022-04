Twee tieners veroordeeld tot 10 jaar voor moord op 14-jarig meisje

Een jongen en een meisje van 16 jaar zijn donderdag door een jeugdrechtbank in Parijs veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor de moord op een 14-jarig meisje. Dat schrijven Franse media.

De twee tieners gooiden in 2021 hun klasgenote Alisha in de Seine, nadat ze haar geschopt en geslagen hadden. Het slachtoffer was niet bewusteloos, maar wel dusdanig verzwakt dat ze verdronk. Ze werd later levenloos uit de rivier gehaald bij Argenteuil, nabij Parijs.

De twee tieners waren 15 jaar oud ten tijde van de moord op Alisha, maar konden ondanks hun jeugdige leeftijd maximaal 20 jaar cel krijgen.

De jongen zou een korte relatie gehad hebben met het slachtoffer. Toen die beëindigd was, werden naaktfoto’s van het slachtoffer verspreid, waarna Alisha via sociale media lastiggevallen werd, ook door de twee klasgenoten die haar uiteindelijk zouden vermoorden.

De twee daders werden geschorst en moesten voor een tuchtraad verschijnen. Zover kwam het echter niet. Het duo sprak met Alisha af onder een brug, waar de 14-jarige werd aangevallen en in de rivier werd gegooid.

Geen kwaad opzet

Het proces vond plaats achter gesloten deuren en duurde vier dagen. De rechtbank besloot dat de tieners zich ‘volledig bewust’ waren van hun daden en hun slachtoffer ondanks haar zorgwekkende toestand genadeloos in de rivier hebben gegooid. Toch vond de rechter dat er geen sprake was van kwaad opzet, omdat de twee geen ‘voorbereidende handelingen’ zouden hebben uitgevoerd.

De moord veroorzaakte veel ophef in Frankrijk. Bij het proces waren veel toeschouwers aanwezig, die witte T-shirts droegen met het portret van de vermoorde tiener erop en de slogans #justiceforAlisha, #stopharassment en ‘I am Alisha’. In de dagen na de moord werd een mars georganiseerd waarin zowat tweeduizend mensen meeliepen.