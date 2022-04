In het Oekraïense stadje Borodjanka, ruim 50 km ten noordwesten van Kiev, is de situatie nog ‘veel verschrikkelijker’ dan in Boetsja. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd. Inwoners keren ontzet terug naar hun woonplaats, nadat Borodjanka recent was heroverd op de Russen. ‘Ik ging net terug naar de schuilkelder toen de bom viel’, getuigt een inwoner die nipt aan een luchtaanval kon ontsnappen in bovenstaande video.

President Zelenski benadrukt dat de gruweldaden in Boetsja nog maar het topje van de ijsberg zijn. ‘Wat als de hele waarheid naar boven komt over wat in Marioepol gebeurt?’, zegt hij in onderstaande toespraak:

Vorig weekend werden tientallen lichamen van burgers in de straten van Boetsja ontdekt. Dat bracht een storm van protest teweeg uit westerse landen, waarbij Moskou beschuldigd werd van oorlogsmisdaden.