Zwaarbewolkt, lichte regen en vrij fris

Het wordt vrijdag overal zwaarbewolkt tot betrokken met regen uit het zuiden. In het noorden van het land valt er soms lichte regen en aan zee kan het droog blijven. Het is vrij fris met maxima tussen 4 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. Dat meldt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het aanvankelijk overal zwaarbewolkt met nog regen in het zuiden van het land. Geleidelijk aan komen er brede opklaringen vanuit het noordwesten en wordt het op de meeste plaatsen droog. Enkele lokale buien blijven echter mogelijk. De minima liggen tussen -1 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Zaterdag start met lage wolken in de Ardennen, terwijl er elders al brede opklaringen kunnen voorkomen. Vrij snel worden er wolken gevormd vanuit het noorden van het land en bewolkt. Op de meeste plaatsen zijn er buien mogelijk. Maxima schommelen tussen 4 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in Vlaanderen.

De bewolking neemt zondag, na een vrij zonnige start, opnieuw vrij snel toe in de ochtend. Een enkele bui is mogelijk maar meestal blijft het droog. Maxima schommelen tussen 6 en plaatselijk 12 graden.

