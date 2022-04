Deze boswachter is goed met de bosmaaier en powerpoint

Zijn sneakers, jeansbroek en T-shirt heeft Thomas Boonen (37) verruild voor een ensemble in beige, bruin en zwart van wandelschoenen, een werkbroek en een fleece die tegen wind en regen ­bestand is. Dat hoort zo voor een boswachter. Sinds afgelopen maandag werkt de Vilvoordenaar niet langer als scheduling assistent voor DPG Media, maar beheert hij de bijna zeshonderd hectares die het Hallerbos groot is.

• Paarse hyacinten tweede helft van april in bloei

Boonen vult daarmee een vacature in die kort na de zomer zelfs radio en tv gehaald heeft. Het Hallerbos is namelijk wereld­beroemd door het paarse tapijt van hyacinten dat ieder jaar in de tweede helft van april bezoekers van over de hele wereld trekt. Bovendien zijn de jobaanbiedingen voor boswachters schaars: sollicitanten zijn er telkens op overschot. Maar niet met het curriculum vitae van deze natuurliefhebber.

Reclame maken

Dat uitgerekend een communicatiewetenschapper het haalt, toont dat de stiel van boswachter veel meer geworden is dan het stereotiepe beeld uit kinderboeken. ‘Er bestaat nog een romantisch idee over dit beroep: door het bos wandelen, met de bezoekers praten, eens een ziek dier verzorgen. Er komt veel meer bij kijken’, zegt Boonen.

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos, zijn werkgever, is het noodzakelijk om zowel met een bosmaaier als met powerpoint overweg te kunnen. Tijdens zijn afscheidsdrink vertelde ­Boonen al dat hij ook in zijn toekomstige job nog planningen moet maken en compromissen zoeken. Dan gaat dat niet over het aanvangsuur van De Buurtpolitie, als wel over het aanleggen van ­paden of overleg plegen met mountainbikers.

Van de nieuwe boswachter wordt ook verwacht dat hij het Hallerbos en omgeving actief promoot. Mogelijkheden te over, ­beschrijft Boonen: er zijn niet ­alleen de hyacinten, er is ook het witte tapijt van de bosanemonen, er zijn de schakeringen doorheen de seizoenen, van de bladeren die aan de bomen verschijnen tot de schitterende herfstkleuren. ‘Bij deze heb ik toch al een beetje ­reclame kunnen maken’, merkt hij op.

Van de nieuwe boswachter wordt ook verwacht dat hij het Hallerbos en omgeving actief promoot

Het meest kijkt Boonen ernaar uit om, naar het voorbeeld van zijn voorganger, Pierre Kestemont, zich het gebied eigen te kunnen maken. Momenteel loopt hij er nog verloren, al betert dat met de dag. ‘Het doel is om heel het gebied van binnen en buiten te kennen.’

Plonsen in beken, kampen bouwen met takken, overal ravotten. Wie naar de kindertijd van Boonen vraagt, komt automatisch bij het bos uit. Niet dat hij zijn eerdere carrière wil relativeren, hij heeft altijd graag in de media ­gewerkt. Maar zeker de laatste ­jaren liet hij geen kans ­onbenut om eropuit te trekken, het bos in. Hij volgde er seminaries over en haalde zijn ­diploma Natuurmanagement. ‘Misschien had ik deze stap wel iets vroeger moeten zetten’, beseft hij nu.

Gezonde zenuwen

Niet dat er veel tijd is om daarover te reflecteren. In zijn nieuwe uitvalsbasis – een loods vol met ­materiaal met een plekje voor ­administratie – heerst dezer ­dagen een drukte die veel groter is dan de rest van het jaar. De bloei van de hyacinten komt ­eraan: duizenden bezoekers zullen zoals ieder jaar het paarse ­tapijt komen bewonderen, veertig vrijwilligers beloven bij te springen en er worden zelfs shuttlebussen vanuit Halle ingelegd. ‘Ik heb gezonde zenuwen. Maar dit helpt me wel om me de job meteen ­eigen te maken.’

Het stereotiepe beeld van de boswachter uit de kinderboeken hoeft voor Boonen overigens niet helemaal aan de kant, wil hij nog gezegd hebben. Ook de boswachter 2.0 zou Roodkapje te hulp schieten.