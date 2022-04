Mensenrechtenraad schorst Rusland

De Algemene Vergadering van de Verenigde ­Naties heeft een resolutie om Rusland te schorsen als lid van de Mensenrechtenraad aangenomen. 93 van de 193 landen stemden voor uitsluiting. 24 landen, waaronder China, Cuba, Syrië en Iran stemden tegen.

De resolutie was ingediend door de VS naar aanleiding van de vermoedelijke oorlogsmisdaden gepleegd door de Russische krijgsmacht in de stad Boetsja, waar de lichamen van honderden burgers werden gevonden nadat de Russen zich hadden teruggetrokken. Volgens de Russische vertegenwoordiging zou een stem voor of onthouding gezien worden als ‘een onvriendelijkheid’ tegen Rusland.

De laatste keer dat een lidstaat werd geschorst was in 2011, toen Libië werd uitgesloten.

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. Ieder land is voor een periode van drie jaar lid van de raad, die zich actief bezighoudt met het wereldwijd beschermen van mensenrechten.

‘Belangen blijven verdedigen’

Het Kremlin reageerde boos: ‘We zullen onze belangen met alle wettelijke middelen blijven verdedigen en uitleg geven’, zei woordvoerder Dmitri Peskov.

Het Russische ministerie van Defensie noemde de schorsing bovendien ‘illegaal’. ‘Ze heeft tot doel een soevereine VN-lidstaat op een ostentatieve manier te straffen.’