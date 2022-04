Conference League | Gelijkspel tussen Feyenoord en Slavia Praag

Donderdagavond staan er vier heenwedstrijden op het programma in de kwartfinales van de Conference League. De eerste wedstrijd, Feyenoord-Slavia Praag eindigde op een gelijkspel.

Feyenoord-Slavia Praag 3-3

Feyenoord, met Cyriel Dessers als invaller in minuut 64, kreeg in een volle Kuip het immer stugge Slavia Praag over de vloer. En de Nederlanders schoten het beste uit de startblokken met een vroege goal van Luis Sinisterra. Via Peter Olayinka en Yira Sor kwam Feyenoord echter 1-2 achter met nog iets meer dan 20 minuten te spelen.

In de 74ste minuut zette Marcos Senesi de bordjes opnieuw gelijk en vijf minuten voor affluiten leek Orkun Kökçü op aangeven van Dessers de thuisploeg een 3-2 overwinning te bezorgen. Tot Ibrahim Traoré er in de vijfde minuut van de extra tijd nog 3-3 van maakte.