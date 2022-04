Europa League | RB Leipzig en Atalanta houden elkaar in evenwicht

Donderdagavond staan er vier heenwedstrijden op het programma in de kwartfinales van de Europa League.

Leipzig - Atalanta 1-1

RB Leipzig kreeg in een partij die al in de vooravond begon mede-outsider Atalanta Bergamo over de vloer in de Red Bull Arena. De bezoekers scoorden eerst in Oost-Duitsland, met een knappe dribbel en dito knal van Luis Muriel.

Na de pauze kreeg Leipzig een penalty, maar André Silva knalde die op doelman Juan Musso. Maar amper een minuut later schoot Davide Zappacosta de bal voorbij zijn eigen doelman: 1-1. Meteen de eindstand.

Op dit moment worden er nog drie andere wedstrijden afgewerkt: Frankfurt-Barcelona, West Ham-Lyon en Braga-Rangers.