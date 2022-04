Red Flames vlot voorbij Albanië

De Red Flames hebben hun poulewedstrijd in Albanië in de strijd om een WK-ticket vlot gewonnen met 0-5. Tine De Caigny en Tessa Wullaert scoorden allebei twee keer. Het vijfde doelpunt was van Jassina Blom. De Belgische voetbalvrouwen blijven tweede in hun poule.

Het duurde een tijdje voor de Flames een opening vonden, maar iets minder dan tien minuten voor de pauze kwamen de speelsters van bondscoach Ives Serneels dan toch op voorsprong. Tine De Caigny kopte een voorzet van Deloose binnen. Twee minuten later was het De Caigny die met een voorzet Tessa Wullaert bediende, die op haar beurt scoorde met het hoofd. De Caigny maakte nog voor de pauze de 0-3. Na iets meer dan tien minuten in de tweede helft maakte Wullaert de 0-4, en de honger van de Belgen was nog niet gestild. De ingevallen Jassina Blom legde de 0-5 eindstand vast, opnieuw een kopbaldoelpunt.

De Red Flames staan met 16 op 21 voorlopig tweede in groep F, na leider Noorwegen (19 punten). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer twee speelt play-offs. De Belgische voetbalvrouwen plaatsten zich nog nooit voor een WK, wel spelen ze deze zomer (6-31 juli in Engeland) voor de tweede keer, na 2017, een EK.