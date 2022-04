Rutte IV trekt minister De Jonge door mondmaskerschandaal

De Nederlandse regering van Mark Rutte blijft geloven in minister Hugo De Jonge van de christendemocratische CDA. Vermeend gesjoemel met een mondmaskeraankoop onder zijn ministerschap maakt deel uit van ‘de oude politieke cultuur’.

Van De Jonge hoorde de Nederlandse Tweede Kamer vandaag ‘oprechte excuses’. Hij wordt momenteel door het parlement op de rooster gelegd voor wat in Nederland ‘de mondkapjesdeal’ wordt genoemd. Bij een grote aankoop van mondmaskers ging de Nederlandse regering in zee met tv-figuur Sywert van Lienden. Uit onthullingen blijkt dat van Lienden 9 miljoen euro winst maakte op overheidscontracten.

Die van Lienden, CDA-partijgenoot maar criticaster, werd door de toenmalige minister van Volksgezondheid De Jonge naar voor geschoven als partner om de aankoop te doen. Dat moet blijken uit appberichten en mails waarin De Jonge zijn personeel vroeg om met Van Lienden te gaan praten. Zijn bemoeienis wordt niet gesmaakt bij de noorderburen.

De Jonge zegt dat hij niet betrokken was bij de onderhandelingen of besluitvorming. Maar geeft wel toe dat hij contact had gehad over Van Lienden. ‘Dat heeft verwarring doen ontstaan’, zegt de minister. ‘Ik reken mezelf dat aan en ik betreur het’, zei de minister waarna excuses kwamen. De regeringspartijen lieten al weten dat ze De Jonge blijven steunen. In de nieuwe regering van Mark Rutte heeft hij ook een functie. Hij is er minister van Volkshuisvesting.