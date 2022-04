Nog geen Belgische handtekening onder internationale oproep om gasconsumptie te verminderen

Tegen maandag zou ons land het initiatief van meer dan 10 EU-landen alsnog kunnen onderschrijven, klinkt het in federale regeringskringen.

Meer dan 10 EU-landen roepen in een brief op om de Europese afhankelijkheid van gas tegen 2030 fors te verminderen en als één blok te handelen tegen de ‘Russische agressie’. Opvallend: België ontbreekt in dat lijstje. Er was nog geen procedure opgestart om ons land aan te sluiten bij het initiatief. Vermits de klimaatportefeuille over de verschillende beleidsniveaus is verspreid, is ook de Vlaamse regering betrokken. ‘Er werd vanuit gegaan dat de N-VA tegen zou stemmen’, klinkt het in federale regeringskringen.

Ondanks deze aarzeling zou ook België het initiatief van landen zoals Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Spanje tegen maandag nog kunnen ondertekenen, vernam De Standaard. ‘De intra-Belgische procedure werd opgestart om (de brief, red.) alsnog te onderschrijven’, zegt Tom Meulenberghs, woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD).

Bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ontkennen ze dat de procedure werd opgestart.

Paradigmashift doorzetten

Met de joint statement zetten de initiatiefnemers de Europese onderhandelingen onder druk om tegen 2030 de consumptie van gas met 30 procent te verminderen. Dat is in lijn met de doelstelling van de Europese Commissie om tegen dat jaar onze gezamenlijke CO 2 -uitstoot met minstens 55 procent te verlagen. De brief onderstreept dat alleen op die manier de import van Russisch gas zo snel mogelijk volledig kan worden stopgezet. ‘De onderhandelingen moeten daarom sneller gaan en de ambities vergroot.’

Sinds de Russische inval in Oekraïne ondergaat de energiemarkt een paradigmashift. Daar moet Europa op kapitaliseren en de groene transitie doorzetten: ‘Nu is het zaak om moedig te zijn en vastberaden door te gaan’, luidt het in de brief. ‘Elk oponthoud of aarzeling zal enkel onze afhankelijkheid verlengen.’ Naast Spanje, Nederland, Oostenrijk en Denemarken ondertekenden ook Duitsland, Finland, Ierland, Luxemburg, Zweden, Letland en Slovenië de brief.

Inhoudelijk ondersteunen

Of België het internationale initiatief nu onderschrijft of niet, ons land onderneemt al actie om de energietransitie sneller te doen verlopen, zegt een woordvoerder van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). ‘Federaal hebben wij al maatregelen genomen, dus ondersteunen we inhoudelijk.’

Het kabinet van minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) was niet beschikbaar voor commentaar.