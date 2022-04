De Australische premier Scott Morrison werd tijdens een fotomoment in een pub geconfronteerd met een gepensioneerde man. Die beschuldigde Morrison ervan de gepensioneerde Australiërs in de steek te laten. De levensduurte is een belangrijk discussiepunt in de Australische verkiezingen van mei. Momenteel ligt Morrison achter in de peilingen.

Scott Morrison luisterde naar wat de man te vertellen had en probeerde de gemoederen te bedaren door hem door te verwijzen naar zijn medewerkers. Aanvankelijk weigerde de gepensioneerde man om op het voorstel in te gaan, maar volgens The Guardian zou hij later toch nog in gesprek zijn getreden met Morrisons team.