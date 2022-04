Podcasttips | De hoogtepunten van het podcastfestival (en iets met de 11e van de maand)

De eerste liveopnames van het podcastfestival sijpelen binnen. Meer dan 2.000 bezoekers vierden ons feest voor het oor.

Wat een weekend. Meer dan 2.000 podcastfans deelden samen hun liefde voor audio in luistersessies, panelgesprekken en debatten op het DS Podcastfestival. Dat leverde soms verrassende taferelen op. Ik wist wel dat De volksjurypopulair was, maar de taferelen voor de start van hun liveopname deden eerder denken aan een popconcert dan aan een podcast.

‘Dit was de eerste keer dat we oog in oog stonden met onze luisteraars. Het was ongelooflijk. We hebben zelfs borsten gesigneerd’, vertelde Laura Scheerlinck aan journaliste Valerie Droeven. Dat ze even later samen met partner in crime Silke Vandenbroeck de publieksprijs zou wegkapen op de Oorkondes, stond in de sterren geschreven.

De juryprijzen van de allereerste Vlaamse podcastprijzen oogden trouwens erg mooi. Een overzichtje:

• In de categorie ‘Nieuws’ won Het complot ­tegen de waarheid van De Standaard en het Hannah Arendt Instituut. In vijf afleveringen onderzochten de makers de werking van complotdenken en wat je ertegen kunt doen.

• In de categorie ‘Cultuur’ was Mercury mysteries van radiozender Nostalgie een verdiende winnaar. De podcast dook al op in mijn eindejaarslijstje vanwege de rijke inzichten die presentatrice Shalini Van den Langenbergh aanreikt aan de hand van het icoon Freddie Mercury. Ook qua montage steekt deze podcast heel knap in elkaar.

• In de categorie ‘Inzicht’ wonnen de puike sportdocumentaires van Fichebak uit de stal van Sporza. Aan de hand van een sportterm gaan de makers op zoek naar sportverhalen. (Full disclosure: zelf was ik in deze categorie genomineerd met mijn podcast Scheef bekeken)

• In de categorie ‘Story’ won Topdokters: patiënt Pedro over de hypochondrie van Pedro Elias. De vijfdelige reeks van Go Play is dan ook veel meer dan een BV-podcast.

• In de categorie ‘Talk’ ging de hoofdprijs naar Zwijgen is geen optie van Tom Mahy en Anthony Bosschem. Op vijf jaar tijd heeft Zigo een heel eigen platform gecreëerd voor diepgaande gesprekken met originele stemmen.

• Ondertussen sijpelen ook de eerste liveopnames van het festival binnen. Wim Oosterlinck vroeg naar de drie boeken van schrijfster en podcaster Abbie Boutkabout. Het werd een boeiend gesprek over grote thema’s, zoals de dood, antiracisme en ouderschap.

Maandag ging DS Vandaag helemaal meta met een podcastaflevering over nieuwspodcasts, vol opnames vanop het festival. Clare Toeniskoetter, senior producer bij The Daily van The New York Times, legt uit waarom audio, en specifiek podcasts, zo geschikt zijn om journalistiek te brengen. Haar presentatie over het maakproces van The Dailywas een van de hoogtepunten van het weekend.

‘Als onze stemmen een beetje Johnny Cash klinken, dan heeft dat zeker te maken met het podcastfestival van De Standaard’ Alex Agnew is blijkbaar niet ongeschonden uit Oostende vertrokken, maar dat belette hem niet om meteen met Andries Beckers in de studio te duiken voor een nieuwe Welcome to the AA. Uiteraard wordt er ook gelachen, onder meer met het TED Talk-gehalte van Andries’ ‘inspirerende workshop’.

Lise Bonduelle en Alexander Lippeveld op De Grote Podcast Show. Foto: rr

1. De Grote Podcastshow in vijf hoogtepunten

Lise Bonduelle en Alexander Lippeveld ken je als de vaste stemmen van DS Vandaag. Op het podcastfestival traden ze uitzonderlijk zelf in het voetlicht op het grote podium van het Kursaal. Met de Grote Podcast Show brachten ze ‘een GPS voor podcastbeginners en -gevorderden’.

Op het podium ontvingen ze tal van gasten, van Andries Beckers en Alexander De Rycke tot de vrouwen achter De volksjury en Vruchtvlees. Die laatste vertellen iets over de rol van lekstokken bij het maken van audioporno.

Benieuwd naar de sfeer op het festival? Die snuif je op in de aftermovie.

Essayistische podcasts van de bovenste plank. Foto: Pineapple Street Studios

2. The 11th doet je uitkijken naar de elfde van de maand

Randy Vermeulen zou je kunnen omschrijven als het vierde lid van Audiocollectief Schik. Als producer was hij betrokken bij hun bekendste producties, zoals Boben El Tarangu. Vorige week sprak ik hem voor een artikel over verhalende podcasts en vroeg ik hem meteen ook naar een verse luistertip. Dat werd The 11th, een curieus pareltje van Pineapple Street Studios.

Elke elfde van de maand lost de podcaststudio, bekend van 70 over 70en Wind of change, een knap staaltje audiojournalistiek, naar het model van een tijdschrift waarop je geabonneerd bent. Je weet niet wat je krijgt, klinkt het, maar je mag erop vertrouwen dat er iets boeiends op je ligt te wachten.

Randy’s favoriete ‘issue’ is ‘Time machine: the score’. In twee delen levert schrijver Hanif Abdurraqib een prachtige bespiegeling op zijn eigen adolescentie en de Fugees. Hij was 12 toen hij The score van de rapgroep op cassette kreeg. Er ging een wereld voor hem open. Abdurraqib roept die jaren op aan de hand van een pakkend beeld: een jongen en zijn fiets. ‘Een essayistische podcast van de bovenste plank’, aldus Randy. Ik kan hem daar alleen maar in bijtreden.

Twee restaurantrecensenten vieren hun liefde voor de ‘culinaire laagcultuur’. Foto: Jasmijn De Nood

3. Makkelijke eters lokt je naar de keuken

Het plezier van een culinaire podcast ontdekte ik tijdens de lockdown door Home cooking, de podcast waarin Samin Nosrat en Hrishikesh Hirway je voorraadkast plunderen voor simpele pandemiemaaltijden. Niet dat ik meteen hun recepten ging uitproberen, maar alleen al het enthousiasme waarmee ze kooktips gaven, dreef me naar de keuken om zelf iets op het vuur te zetten.

Datzelfde gevoel kreeg ik ook bij Makkelijke eters, een nieuwe kookpodcast van de Nederlandse restaurantrecensenten Hiske Versprille en Joël Broekaert. De vrienden delen een liefde voor de ‘culinaire laagcultuur’ en praten dus honderduit over paprikachips en bananen. Maar je leert ook bij over de kunst van het proeven en het maken van bouillon. Sowieso houd ik wel van de ad-remstijl van Nederlandse ‘kletspodcasts’.

Volgende week geniet ik van een paar dagen paasverlof. Alexander Lippeveld zal dan zijn podcasttips met jullie delen. Bezorg hem gerust jullie aanbevelingen via podcasttips@standaard.be.

Veel luisterplezier!

