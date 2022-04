De Westsluis in Terneuzen is opnieuw in gebruik genomen na een aanvaring die woensdagavond plaatsvond. De sluis was beschadigd geraakt nadat een schip tegen een voorliggend schip had aangevaren, waardoor die tegen de sluisdeur beukte. De schepen liepen alleen schade op boven de waterlijn, en geen lekkage. Er vielen geen gewonden.

De aanvaring in het sluizencomplex in Terneuzen veroorzaakte een verstoring van de scheepvaart in de haven van Gent. Een twaalftal vaarten kon door de botsing niet doorgaan, maar ondertussen worden die opnieuw ingepland. Dat laat North Sea Port weten.