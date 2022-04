Poetin aast op kroonjuweel Odessa, maar in de straten is het muisstil

In het zuidelijkste puntje van Oekraïne, aan de oevers van de Zwarte Zee, ligt het kroonjuweel van Oekraïne: de havenstad Odessa. De stad zet zich schrap, want Poetin heeft Odessa in het vizier.





Weekbladjournalist Kasper Goethals neemt je mee op tocht door een stad die zich voorbereidt op het ergste.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Kasper Goethals | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie & Eindredactie Fien Dillen | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten eigen opnames Kasper Goethals, Melvyn Ingleby

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.