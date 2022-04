Dit zijn de winnaars van de World Press Photo Awards 2022

Met een verstild beeld van een herdenkingsactie voor overleden kostschoolkinderen wint de Canadese fotografe Amber Bracken de hoofdprijs van de World Press Photo Awards. In totaal namen deze keer zo’n 4.000 fotografen uit 130 landen deel aan de jaarlijkse wedstrijd voor fotojournalistiek en documentaire fotografie. Naast algemene winnaars bekroonde de jury ook inzendingen per regio, in verschillende categorieën.

Foto van het Jaar

Amber Bracken, Canada, voor The New York Times

Kamloops Indian Residential School Amber Bracken, Canada, voor The New York Times De World Press Photo van het Jaar toont rode jurkjes die opgehangen zijn aan kruisen langs de weg, met achterin het beeld ook een regenboog. De installatie herdenkt de vele indiaanse kinderen die stierven in de Kamloops Indian Residential School in Brits-Columbia (Canada). In 2021 ontdekte men er 215 anonieme graven. Inheemse kinderen ondergingen op de kostschool een hard assimilatieproces, met tal van doden tot gevolg. Volgens de jury maakte Amber Bracken een beeld dat de kijker dwingt om stil te staan bij de geschiedenis van de kolonisatie, zowel in Noord-Amerika als elders in de wereld. (Haar foto is tegelijk regiowinnaar voor Noord-Amerika.)











Fotoverhaal van het Jaar

Voor ze het gras afbranden, speuren de ouderlingen nog naar schildpadden, een lokale lekkernij.

Vuur redt bos Matthew Abbott, Australië, voor National Geographic/Panos Pictures De Australiër Matthew Abbott wint deze categorie met zijn fotoreeks over het ‘cool burning’-procedé van het Nawarddeken-volk. Met trage en gecontroleerde branden verwijderen zij op hun grondgebied droog struikgewas, dat anders als brandstof voor grote vuurhaarden zou dienen. Dat grootschalige bosbranden uitblijven dankzij hun eeuwenoude techniek zorgt voor minder CO 2 in de atmosfeer.

Ook jongeren zoals Stacey-Lee (links, 11 jaar) werken mee aan het bos- en grondbeheer. Tegen de avond steekt Conrad Maralngurra een stuk grasland in brand. Wanneer de temperatuur zakt en de luchtvochtigheid toeneemt, dooft het vuur vanzelf uit. Een vogel vliegt voorbij een gecontroleerde brand in Mamadawerre in Arnhemland, in het noorden van Australië.





Beste langetermijnproject

Een jongen rust uit op een dode boomstam in de rivier Xingu in de buurt van de stuwdam Belo Monte. De bomen rondom sterven af wanneer het reservoir van de waterkrachtcentrale volloopt.

Dystopie in het Amazonewoud Lalo de Almeida, Brazilië, voor Folha de São Paulo/Panos Pictures Onder het presidentschap van Jair Bolsonaro is de exploitatie van het Braziliaanse Amazonewoud in een stroomversnelling terechtgekomen. Houtkap, mijnbouw, landbouw en nog andere commerciële activiteiten bedreigen het leefgebied van honderden inheemse volkeren. Lalo de Almeida schetst met dit fotoproject de impact van die evolutie op het leven van de kwetsbare woudbewoners.

Vrouwen en kinderen van de Pirahã-gemeenschap bedelen om drank en eten aan de kant van de Trans-Amazonesnelweg. Lokale boeren sponsorden dit bord voor president Bolsonaro langs de Trans-Amazone-autoweg. Door landbouwers te ondersteunen verzekert Bolsonaro zich van hun politieke steun. Een luchtbeeld van de bouw van de Belo Monte-stuwdam. Het verlies aan waterdebiet stroomafwaarts gooide de leefomstandigheden van de traditionele volkeren daar drastisch om.





Foto’s van het Jaar: winnaars per regio Zuid-Amerika Vladimir Encina Een gezin verzet zich hevig wanneer de politie hen uit hun huis wil zetten in de wijk San Isidro in Puerto Caladas, Colombia. De ontruiming gebeurt voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Onder meer dankzij het werk van deze fotograaf kregen de getroffen families de belofte op een nieuwe woning. Azië Fatima Shbair, voor Getty Images Palestijnse kinderen branden kaarsen tijdens een staakt-het-vuren in Beit Lahia op de Gazastrook. In mei vorig jaar beleefde de regio de ergste onlusten sedert de Gaza-oorlog van 2014. Afrika Faiz Abubakr Mohamed Een demonstrante gooit een traangasgranaat terug naar de ordediensten in Khartoem, Soedan. Het protest was gericht tegen het militaire regime dat in oktober na een coup de macht had gegrepen. Zuid-Oost-Azië en Oceanië anoniem, voor The New York Times De fotograaf van dit beeld uit Yangon, Myanmar, wil uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijven. We zien burgers die met katapulten soldaten beschieten. Het militaire bewind sloeg de protesten hardhandig neer. Zo stierven 114 mensen de dag voor deze foto werd genomen. Europa Konstantinos Tsakalidis, voor Bloomberg News Panayiota Kritsiopi is ontdaan wanneer haar huis door een oprukkende bosbrand wordt bedreigd op het Griekse eiland Evia.





Beste fotoverhaal Europa

Volgens lokale wetenschappers smelt de gletsjer Bulus de laatste tien jaar versneld af.

Wanneer bevroren grond brandt Nanna Heitmann, Magnum Photos Vorig jaar werd Jakoetië, een autonome deelrepubliek in het noordoosten van Rusland, zwaar geteisterd door bosbranden, luchtvervuiling en een smeltende permafrost. Tegen midden augustus was er al een groter gebied getroffen dan de som van de afgebrande streken in Griekenland, Turkije, Italië, Canada en de VS. Metingen wijzen uit dat het Arctisch gebied sneller opwarmt dan het globale gemiddelde.

Brandweerlui rusten even uit. Door de smeltende permafrost zakken huizen weg in de ondergrond. In Veronika’s kamer vertonen de muren intussen zware scheuren. De aardappelkelder van de familie is zelfs ingestort. Ook deze boom valt aan het vuur ten prooi.





Beste langetermijnproject Europa

In Kiev sluit de oproerpolitie de gelederen bij confrontaties met demonstranten die Oekraïne richting de EU willen zien opschuiven. Het is eind januari 2014, bij de protesten vallen minstens vier doden en honderden gewonden.

Oekraïnecrisis Guillaume Herbaut, Agence VU’ Dit project schetst de lange aanloop van de huidige oorlog die Rusland in en tegen Oekraïne voert. Oplopende spanningen leidden in 2014 al tot de annexatie van de Krim door Kremlintrouwe troepen en in Oost-Oekraïne riepen de regio’s Donetsk en Loegansk zichzelf tot volksrepublieken uit. Vorig jaar begon Rusland dan met een grootschalige troepenopbouw aan de Oekraïense grenzen, wat uiteindelijk leidde tot de Russische invasie in februari van dit jaar.

Vrouwen maken een camouflagepak voor scherpschutters in de lokalen van een organisatie in Marioepol die materiaal voor het leger inzamelt (september 2014). Ooit een populair badplaatsje aan de Zee van Azov, maar sedert 2014 is Shyrokyne een belegerd dorp in de buurt van Donetsk. Oekraïense ultranationalisten onthoofdden eind 2013 een standbeeld van Lenin in het Cheminotspark in de stad Kotovsk (nu Podilsk), in de buurt van Odessa.