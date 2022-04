In kaart | Het gevecht om territorium in Oekraïne, dag per dag sinds de invasie

Na meer dan veertig dagen oorlog lijkt Oekraïne opnieuw controle te krijgen over de regio rond Kiev en het noorden van het land. Op deze geanimeerde kaart kunt u dag op dag volgen hoe de Russische invasie tot nu toe is verlopen.

Eind februari viel het Russisch leger van president Poetin Oekraïne binnen langs drie fronten: van aan de grens met Wit-Rusland in het noorden, vanuit de gecontesteerde Donbas-regio in het oosten en langs het geannexeerde Krim-schiereiland in het zuiden.

Op de geanimeerde kaart ziet u hoe die Russische opmars tot nu toe is verlopen.

De data voor deze kaart zijn afkomstig van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW). De onderzoeksinstelling heeft ervaring met het in kaart brengen van opstanden en oorlogen en hanteert strikte regels om gebieden op een bepaalde manier in te kleuren.

Neem nu de gebieden die het Russisch leger onder controle heeft - de rode vlakken op onze kaart. Om die te classificeren, valt het ISW terug op het begrip ‘controle’ zoals bepaald in de handboeken van het Amerikaanse leger: ’een tactische missie die fysieke invloed over een bepaald gebied vereist, om te voorkomen dat een tegenstander het betreffende gebied kan gebruiken, of om er succesvolle missies uit te voeren’.

Naast het terrein dat door de analisten van het ISW wordt beoordeeld en ingedeeld - in werkelijkheid gaat het dus niet om een echte frontlinie, maar over gebieden waarin dorpen, kruispunten en toegangswegen onder Russische controle zijn of waar Russische militaire activiteit is - zijn er ook de claims van beide legers. Die zijn moeilijk onafhankelijk te verifiëren, maar het ISW zet ze wel mee op zijn kaarten, omdat het een vollediger beeld geeft van wat er op het terrein gebeurt.