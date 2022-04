Armenië en Azerbeidzjan starten nieuwe vredesgesprekken op over Nagorno-Karabach

De Kaukasus-landen Armenië en Azerbeidzjan zullen vredesonderhandelingen opstarten over het aanslepende conflict over de regio Nagorno-Karabach. Op een ontmoeting tussen de Armeense premier Nikol Pasjinjan en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, woensdag in Brussel, kwamen de twee overeen om nog voor eind april een commissie op te richten.

De ontmoeting gebeurde onder bemiddeling van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

De premier en president gaven hun ministers van Buitenlandse Zaken de opdracht om de nodige voorbereidingen op te starten, aldus de persdienst van de Armeense regering. De bilaterale commissie die opgericht wordt, zal zich over de grensafbakening moeten buigen, maar ook over de veiligheid en stabiliteit langs de grens.

In het najaar van 2020 werd een nieuwe, zes weken durende, oorlog gevoerd tussen de twee landen over de omstreden regio. Bij de gevechten kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Het conflict laaide eind vorig jaar opnieuw op, en twee Armeense legerbasissen kwamen toen in Azerbeidzjaanse handen. Onder Russische bemiddeling werd een staakt-het-vuren gesloten.

Een eveneens door Rusland bemiddeld akkoord na de opflakkering van 2020 leverde Azerbeidzjan de controle op over een groot deel van Nagorno-Karabach.

Nagorno-Karabach is een enclave binnen Azerbeidzjan, die overwegend wordt bevolkt door Armeniërs. Bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie, scheurde het gebied zich af van Azerbeidzjan. Dat leidde tot een eerste oorlog in de jaren 90, waarbij 30.000 mensen om het leven kwamen en honderdduizenden mensen wegvluchtten.