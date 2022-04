De Vlaamse actrice Reinhilde Declair is overleden. ‘Ze ging op 6 april 2022 volgens eigen wens heen, na een lange strijd tegen kanker’, zo meldt haar familie aan Belga.

Decleir werd in 1948 geboren in Antwerpen. Ze was, net als haar oudere broer Jan, een grote naam in het theater en speelde onder meer bij de Blauwe Maandag compagnie, het Toneelhuis en Theater Antigone. Daarnaast speelde ze ook glansrollen in films en tv-reeksen, zoals Van vlees en bloed.

