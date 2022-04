We zullen deze schuld voor generaties met ons meedragen, schrijft de Russische onderzoeksjournaliste Yevgenia ­Albats, die in Moskou woont en werkt, in een opiniestuk.

Boetsja. De naam van de stad zal de geschiedenis ingaan zoals My Lai in Vietnam, zoals Sabra en Shatila in ­Libanon, zoals Vukovar in Servië.

Boetsja, Irpin, Motyzhyn … Een vrouwenhand met veelkleurige ...