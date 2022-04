Regering schrapt btw-verlaging voor fietsen wegens ‘te duur’

De btw op fietsen en elektrische fietsen wordt dan toch niet verlaagd naar 6 procent. De regering vindt de maatregel te duur. Vorige maand nog werden accijnzen op diesel en benzine wel aanzienlijk verlaagd.

Om meer mensen te stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel keurde De Kamer in 2019 unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen, en wel van 21 naar 6 procent. Voor ze kon ingevoerd worden, had de maatregel enkel nog de goedkeuring nodig van de Europese Commissie.

Die goedkeuring is er intussen, maar de regering besluit nu toch om op haar stappen terug te keren en de beloofde btw-verlaging te schrappen.

‘Gezien de budgettaire context heeft de regering beslist om, in het kader van een globale heroverweging van de budgettaire prioriteiten, de tarifaire gunstregeling van 6 procent voor de fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs op te heffen’, zo citeert Belga uit het woensdag verschenen Koninklijk Besluit.

‘Op meerdere manieren pijnlijk’

De federale regering besloot vorige maand wél om de accijnzen op diesel en benzine te verminderen tot het absolute minimum dat Europa toestaat. Die maatregel kost de schatkist ruwweg 5,5 miljoen euro per dag.

‘Dat de regering deze belofte verbreekt, is op meerdere manieren tegelijk pijnlijk’, zegt Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond. ‘We begrijpen dat er keuzes moeten gemaakt worden, maar die keuzes moeten wel een antwoord bieden op de problemen waarvoor we staan. Met het meest recente klimaatrapport in gedachten had de regering er dus goed aan gedaan om een klimaatneutraal transportmiddel te promoten. Een btw-verlaging van 21 naar 6 procent zou ook betekenen dat fietsen niet langer luxeproducten zijn. Het is maar een symbool, maar wel een symbool dat kan tellen.’

De regering wil het gereserveerde budget – 80 miljoen euro per jaar – nog wel gebruiken voor een zogenaamd ‘alternatief mobiliteitsbeleid ter promotie van de fiets’. Het zou dan vooral gaan om een verbetering van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Callens: ‘Dat is uiteraard niet slecht, maar waarom kon het geen en-en-verhaal zijn? Aan budget dat louter gaat naar woon-werkverkeer hebben bijvoorbeeld fietsende kinderen of studenten helaas niks.’