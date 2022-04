Nieuwe sancties van nemen dochters Poetin en meer banken in het vizier

Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn toe aan hun vijfde pakket sancties. De horror uit Boetsja zet meer vertrouwelingen van Poetin en grote banken op de sanctielijst.

Sberbank en Alfabank, twee grote Russische banken, komen in het vizier van de nieuwe sancties van de Verenigde Staten. Zakendoen met het land via die bank wordt daardoor bijzonder moeilijk gemaakt. Komen ook op de radar: de twee volwassen dochters van de Russische president Vladimir Poetin. Hetzelfde geldt voor de vrouw en dochter van de minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Verder komen er leden van de Russische nationale veiligheidsraad op de lijst terecht. Amerikanen zullen ook niet langer kunnen investeren in Rusland. Geld pompen in Russische bedrijven of samensmelten met een Russische partner zal dan niet langer lukken.

‘Ik heb duidelijk gezegd dat Rusland een hoge prijs zou betalen voor hun wreedheden in Boetsja’, tweette de Amerikaanse president Joe Biden. ‘Vandaag kondigen we een nieuwe ronde aan vernietigende sancties aan. Samen met onze bondgenoten en partners.’ In een eerste reactie reageerde Sberbank dat de Amerikaanse sancties ‘geen significante impact’ zouden hebben op hun werking.

Britten doen mee

Vanuit Londen werden vandaag ook nieuwe sancties aangekondigd. Die liggen in lijn met die van de Amerikanen. Britse investeringen in Rusland worden verboden en alle activa van Sberbank worden bevroren.

De Britten beloven daarbovenop werk te maken om versneld onafhankelijk te worden van Russische kolen en olie. Tegen eind 2022 wil het de import ervan stoppen. Het zal daartoe een nieuwe tijdlijn presenteren. Het Verenigd Koninkrijk neemt nog eens acht nieuwe oligarchen op op hun lijst. Op een ontmoeting van ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen morgen zullen de Britten voor meer sancties tegen Rusland pleiten.