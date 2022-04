Pello Bilbao snelste in Ronde van het Baskenland, voor Alaphilippe

Pello Bilbao (Bahrein - Victorious) heeft de derde etappe in de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven, en dat ondanks een nieuwe uitstekende lead-out van Remco Evenepoel in dienst van Julian Alaphilippe.

Dag drie in de Ronde van het Baskenland had een pittige etappe van net geen 182 kilometer in petto. De eerste lus van en naar startplaats Laudio was relatief eenvoudig, maar in het 90 kilometer lange tweede deel van de rit ging het constant op en af en moest het peloton onder meer de korte maar zeer steile tweetrapsraket Opellora bedwingen. Het slotcircuit bestond hoofdzakelijk uit smalle wegen, de streep lag op 24 kilometer na de laatste beklimming van de Ozeka (3,6 kilometer aan 7,3%).

Evenepoel gaat voor bollen

In tegenstelling tot gisteren, kozen de WorldTour-teams nu wel voor de aanval en dat leidde tot een felle strijd om de vroege vlucht. UAE Team Emirates, dat een met bronchitis gevelde George Bennett niet zag starten, stuurde Jan Polanc vooruit, maar de Sloveen werd meteen gegrepen. Ook een ‘Belgisch’ duo bestaande uit Filippo Conca (Lotto-Soudal) en Hugo Page (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), die kort daarna betrokken raakte bij een valpartij en opgaf, waagde zonder succes een poging om weg te snellen.

Doordat de vlucht lang op zich liet wachten, kreeg het peloton de kans om op de Altube voor de eerste bergpunten van de dag te gaan. Remco Evenepoel moest alleen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) laten voorgaan, bergkoning Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) greep het laatste punt. Na de klim ontstond een veelbelovende kopgroep van zeven stuks, maar ook die werd bijgebeend door het pak. Pas na zo’n veertig wedstrijdkilometer was de – niet meer zo – vroege vlucht een feit: de gretige Polanc, die de virtuele leiderstrui al snel te pakken had, kreeg het gezelschap van de Canadese allrounder Hugo Houle (Israel Premier - Tech) en Cristián Rodríguez (TotalEnergies).

Un trio s’est détaché du peloton en début d’étape. Cristian Rodriguez accompagne Hugo Houle et Jan Polanc à l’avant ! #Itzulia pic.twitter.com/TmSij9KxKA — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) April 6, 2022

Rodríguez sterkste koploper

Het Jumbo-Visma van leider Primoz Roglic, die in het klassement een voorsprong had van een goede halve minuut op zijn landgenoot Polanc, nam het peloton bij de hand en hield de voorsprong van de koplopers binnen de perken. Het tussenstuk richting het lastige tweede deel van de etappe werd gekenmerkt door relatieve windstilte en een tijdskloof van circa vier minuten.

Het verraderlijke slotcircuit eiste al snel een slachtoffer: Houle moest onder het beulswerk van Polanc afhaken bij de eerste passage op de monsterlijke Opellora, en ook in het peloton stond de deur achteraan wagenwijd open op het geitenpad doordat de mannen van Ineos stevig de forcing voerden. In een hellende strook voor de Ozeka toonde Rodríguez zich het beste lid van de kopgroep en liet hij zijn Sloveense kompaan achter, maar met meer dan 60 kilometer voor de wielen leken ook de winstkansen van de Spanjaard miniem.

?????? | Geitenpad! We vallen er direct lekker in tijdens rit 3 in de Ronde van het Baskenland. Wat een mooie koers overal. Schermen tekort! ???? #Itzulia



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/UDQ14OwtKt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 6, 2022

Finale kort maar krachtig

Rodríguez hield verrassend lang stand, hij liep zelfs opnieuw uit op een volledig gekalmeerd peloton, de kloof evolueerde van minder dan 2 naar bijna 4 minuten. Pas toen de Opellora opnieuw opdoemde in de verte, was er een versnelling waar te nemen in de (uitgedunde) grote groep. Op de klim zelf ondernam niemand echter een aanvalspoging.

Op de laatste klim van de dag, de Ozeka, plaatste Adam Yates (Ineos) een stevige versnelling: de voorsprong van de eenzame Spanjaard voorin verdween als sneeuw voor de zon en het peloton werd herleid tot een elitegroepje. Specialist Pello Bilbao (Bahrein) nam de afdaling voor zijn rekening, Rodríguez werd op 17 kilometer van de meet gegrepen. Remco Evenepoel probeerde het tot drie keer toe in dalende stroken, maar telkens zonder succes. De verzameling toprenners zette in groep koers naar de glooiende finish in de gemeente Amurrio, waar Pello Bilbao de snelste bleek. Remco Evenepoel was opnieuw een prima lead-out in dienst van Julian Alaphilippe, maar de wereldkampioen werd nipt geklopt. Primoz Roglic blijft leider.

?????? | Oei, geen herhaling... Alaphilippe kan het voorbereiende werk van Evenepoel nu niet afmaken. Bilbao geeft Juju en @bobbietraksel klop! ???? #Itzulia



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/YExVvGV9dI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 6, 2022

Uitslag rit 3

1. Pello Bilbao

2. Julian Alaphilippe

3. Aleksandr Vlasov

4. David Gaudu

5. Enric Mas

Stand na rit 3

1. Primoz Roglic

2. Remco Evenepoel +5”

3. Aleksandr Vlasov +14”

4. Adam Yates +18”

5. Pello Bilbao +19”