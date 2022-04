Het beeld van de hoogzwangere blogster Mariana Vishegirskaya net na het bombardement op de materniteitskliniek in Marioepol gingen de wereld rond. Zaterdag bracht ze haar relaas over die dag, maar aan de echtheid daarvan wordt nu getwijfeld.

De wereld zag hoe ze in een wit met zwartebolletjes pyama de trap van het gebombardeerde ziekenhuis holde en hoe ze buiten, een deken om zich gewikkeld in de lens van fotografe Evgeny Maloletka van het Amerikaanse persbureau Associated Press keek. Ze werd, samen met de overleden zwangere blogster Marianna Podgurskaya , symbool voor het drama dat zich afspeelde in de materniteitskliniek in havenstad Marioepol.

Vanuit Russische hoek werden de beelden onmiddellijk afgedaan als vals: ‘een actrice die de rol van zwangere vrouw speelt met wel heel realistische make-up’, klonk het bij de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk. Een grote rode ‘fake’-stempel werd over de beelden gephotoshopped, in posts die uiteindelijk door Twitter offline werden gehaald. Fotografe Evgeny Maloletka mocht haar de volgende dag na de geboorte van dochtertje Veronika opnieuw bezoeken.

Sindsdien was er geen nieuws van de blogster. Tot zaterdag. Ze verscheen in een video die Russische blogger Denis Seleznev op YouTube plaatste. Daarin wordt de Oekraïense naar de details van 9 maart gevraagd. Ze legt uit dat het niet om een luchtaanval zou zijn gegaan, maar dat er artillerievuur was. Ook zegt ze dat ze enkele dagen eerder in een ander hospitaal had gelegen, maar had moeten verhuizen omdat soldaten (wiens nationaliteit ze niet expliciet benoemd), dat gebouw nodig hadden, en hoe verschillende militairen daarna zouden geprobeerd hebben voedsel te krijgen dat voor de zwangere vrouwen in het ziekenhuis bedoeld was. Ze vertelt dat ze de journalisten van Associated Press ook uitdrukkelijk zou gevraagd hebben haar niet te filmen of fotograferen, maar dat deze haar vraag genegeerd zouden hebben. Iets later verscheen een video waarin ze een gelijkaardig verhaal doet op haar eigen Instagram.

Verspringend beeld

Nu rijzen er vragen over de echtheid van de verklaring. Associated Press publiceerde de onbewerkte beelden van het interview, waaruit blijkt dat ze in ieder geval niet gevraagd heeft om niet gefilmd of gefotografeerd te worden. Videojournalist voor Associated Press Mstislav Chernov stelt in een interview dat je in de stad om de vijftien minuten een vliegtuig kon overvliegen. In een andere video van het persagentschap hoor je wel degelijk een luchtalarm in de stad Marioepol. Ook zijn er verspringingen in het beeld, wat zou wijzen op een gemonteerde video.

Nederlandse journalist Thomas van Linge beweert op Twitter dat de vrouw, tegen een evacuatieovereenkomst in, werd meegenomen naar Rusland van waaruit ze het interview deed. Mogelijks onder dwang. Van Linge geeft evenwel geen bewijs van die bewering. Andere plaatselijke nieuwskanalen beweren dat ze in de pro-Russische stad Donetsk wordt vastgehouden. In beide video’s is er niet veel meer te zien dan een witte muur. Afleiden waar de beelden werden opgenomen, is moeilijk te achterhalen.