Alexander Kristoff wint Scheldeprijs na waaierspektakel

Alexander Kristoff heeft de 110e Scheldeprijs op zijn naam geschreven. Kristoff won nadat hij in de laatste ronde op kousenvoeten is weggereden uit een elitegroepje. Voor de Noor van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux is het al zijn tweede zege in de Scheldeprijs. Van Poppel werd tweede, Welsford derde.

Traditiegetrouw staat jaarlijks het elitekransje sprinters aan de start van de Scheldeprijs. De koers wordt dan ook niet voor niets het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters genoemd. Ook dit jaar waren de topsprinters goed vertegenwoordigd. Alpecin-Fenix trok vol de kaart Jasper Philipsen, die vorig jaar nog won. Maar ook Fabio Jakobsen won al twee keer in Schoten en was gebrand op een derde roos bij de start in Terneuzen.

Wie zich aan een rustige dag verwachtte in het peloton, kwam bedrogen uit. Na een goed half uur barste de koers voor het eerst helemaal open. Door de wind werden er meteen enkele waaiers gevormd. Het peloton werd in drie stukken getrokken.

Slechts 16 renners waren in de eerste groep te vinden. De namen: Philipsen en Merlier (Alpecin-Fenix), Selig (Lotto-Soudal), Kristoff en Thijssen (Intermarché-Wanty Gobert), Bennett, Meeus, Mullen en Van Poppel (BORA-Hansgrohe), Bol, Van Uden en Welsford (Team DSM), Theuns (Trek-Segafredo), McLay (Arkéa-Samsic), Vanbilsen (Sport Vlaanderen-Baloise) en Waerenskjold (Uno-X). Opvallende afwezige in de kopgroep: Quick-Step Alpha Vinyl. Ook Arnaud De Lie liet zich verrassen en moest zo de hele dag in de achtervolging rijden.

In die achtervolging werd er volop gekeken naar de jongens van Patrick Lefevere. Ook Lotto Soudal probeerde de kloof te dichten, maar tevergeefs. De kopgroep, die ondertussen afscheid had moeten nemen van Bol (lekke band), Thyssen (val) en Waerenskjold (krampen), werkte uitstekend samen. De achtervolgende groep kwam dan ook geen seconde dichter en met nog 50 kilometer te gaan, op drie plaatselijke ronden van het einde, brak de veer definitief bij de achtervolgers. Geen nieuwe zege dus voor Jakobsen.

Dan toch geen sprint

Voorin was het wachten tot op de vooraf aangekondigde sprint. Met Philipsen en Kristoff reden immers twee ex-winnaars voorin mee. Ryan Mullen had weliswaar geen vertrouwen in zijn sprint en viel aan. Telkens moest Alexander Kristoff de kastanjes uit het vuur halen. Op goed 7km van de finish had de Noor genoeg van de aanvallen en reed hij op kousenvoeten weg. Kristoff kreeg meteen 20 seconden voorsprong.

In de achtervolging werd er volop naar Tim Merlier en Jasper Philipsen gekeken, maar het duo van Alpecin-Fenix was niet van zin het gat te dichten. Kristoff mocht zo naar zijn tweede overwinning in de Scheldeprijs soleren. Danny Van Poppel won de sprint nog voor de tweede plek. Sam Welfsord mocht als derde mee op het podium. Jasper Philipsen en Tim Merlier kwamen pas als achtste en negende over de finish in Schoten.