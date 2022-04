De mooiste liefdeszin komt van Japin

‘Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was.’ Deze zin van schrijver Arthur Japin werd verkozen tot de mooiste zin uit de Nederlandse literatuur in een publiekspeiling door Stichting CPNB.

Japin schreef hem in zijn bestseller Een schitterend gebrek uit 2003. De peiling gebeurde op basis van een top tien van liefdeszinnen die ingezameld werden bij de 1.500 genodigden van het Boekenbal en die daarna in een nationale enquête werden verpakt.

Arthur Japin is blij met de peiling, maar hij moest de zin zelf wel even opzoeken. ‘Ik wist niet waar de zin stond in het boek, anderen kennen mijn werk blijkbaar beter dan ik’, zegt hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen.

Wat betreft stijl vindt hij de zin niet zo bijzonder. Wel is het voor hem een zin die dicht bij hem ligt. ‘En dat is sowieso het geheim van dit soort dingen: als je dicht bij jezelf blijft, bij iets wat je zelf hebt ervaren, dan heb je de grootste kans dat mensen zich erin herkennen.’

Andere kanshebbers

Andere kanshebbers waren onder anderen Harry Mulisch (‘Zij was zo zacht dat ik niet kon voelen waar ze begon’), Anne Frank (‘Ik voel als ik eraan denk, vandaag nog zijn wang tegen de mijne met dat heerlijke gevoel, dat alles goed maakt’), Connie Palmen (‘Ik wil dat je eeuwig leeft, zeg ik tegen hem’) en Jan Wolkers (‘Want medelijden is de ergste vijand van de liefde’).

Ook Vlaamse auteurs maakten kans. Zo staat Griet op de Beeck (‘Ik wil hem beloven dat ik hem bijeen zal rapen als hij in stukjes uit mekaar is gevallen’) in de top tien. Net zoals Hugo Claus met een strofe uit zijn gedicht ‘Ik schrijf je neer’ (‘Ik schrijf je neer op papier, terwijl je als een boomgaard in juli zwelt en bloeit’).