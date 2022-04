Grote stroompanne in Evere en Schaarbeek

Vijftig straten in Evere en Schaarbeek werden om 12.15 platgelegd door een stroompanne. Die is nu voor 61 procent van de getroffen klanten opgelost. Netbeheerder Sibelga hoopt dat iedereen weer elektriciteit heeft om 17.30.

Een woordvoerder van Sibelga liet weten dat een technisch probleem vastgesteld was bij een voedingspost die stroom levert aan een dertigtal cabines. Onder meer de Meiserwijk kwam zonder stroom te zitten. Daar zijn de openbare omroepen VRT en RTBF gevestigd. De Franstalige RTBF zag zijn televisieprogramma’s onderbroken, bij de VRT was dat niet het geval. De Vlaamse omroep beschikt volgens de woordvoerder van Sibelga over een back-upnetwerk voor enige tijd.

De Brusselse brandweer werd ook nog naar de Reyers-site geroepen vanwege rookontwikkeling. Die was afkomstig van generatoren, die ingeschakeld waren wegens de stroompanne. Een persoon was door de stroompanne vast komen te zitten in een lift en werd door de technische dienst van de RTBF bevrijd.

Ook in Etterbeek is er in twee straten een stroomstoring.