Ed Sheeran wint rechtszaak over plagiaat bij wereldhit uit 2017

Ed Sheeran heeft geen plagiaat gepleegd toen hij zijn megahit ‘Shape of you’ maakte. Dat heeft het Hooggerechtshof in Londen woensdag geoordeeld.

Sami Chokri en Ross O’Donoghue hadden de Britse popster voor de rechtbank gesleept. Volgens hen heeft Sheeran voor de song de mosterd gehaald bij hun ‘Oh why’.

De 31-jarige zanger heeft ‘noch bewust, noch onbewust’ een deel van de melodie van ‘Oh why’ gekopieerd, aldus rechter Antony Zacaroli. Volgens de advocaat van Chokri en O’Donoghue is de ‘gelijkenis’ tussen bepaalde passages nochtans ‘frappant’. Ze zijn ‘bijna identiek’, luidde het.

‘Shape of you’ is het meest verkochte nummer van 2017. Op Spotify is het nummer drie miljard keer beluisterd, en op Youtube is de video bijna zes miljard keer bekeken.

Het is niet de eerste keer dat Sheeran wordt vervolgd voor plagiaat. In de Verenigde Staten hebben de erfgenamen van soullegende Marvin Gaye hem ervan beschuldigd zich voor zijn megahit ‘Thinking out loud’ iets te veel te hebben laten inspireren door ‘Let’s get it on’.