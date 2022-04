Is er nog hoop voor ’s werelds kleinste walvisachtige?

In de Golf van Californië zwemmen nog minder dan twintig vaquita’s of Californische bruinvissen rond. Zelfs na een campagne lijkt de bedreigde diersoort gedoemd om uit te sterven door illegale visvangst.

Drie maanden nadat de Mexicaanse regering en de ngo Sea Shepherd een nieuwe campagne hebben gelanceerd om de Californische bruinvis te redden, is er volgens lokale bewoners en deskundigen maar weinig hoop voor het bedreigde zoogdier. Het dier komt alleen voor in een klein gebied in het noorden van de Golf van Californië. Om illegale visvangst tegen te gaan, is dat sinds 1993 een reservaat.

Over wat er allemaal gedaan werd voor de vaquita’svalt een ‘goed verhaal’ te vertellen, zegt Zak Smith, de directeur van de ngo Natural Resources Defense Council (NRDC), aan het nieuwsagentschap Reuters. ‘Maar zodra de camera’s weg zijn of de belangstelling van het publiek vermindert, verslappen al die inspanningen meteen.’

Afrodisiacum

Volgens de jongste tellingen van biologen zou er nog maar een handvol bruinvissen overschieten. De natuurbioloog D.J. Schubert vindt dat de illegale visvangst in het gebied volledig moet verdwijnen. ‘Volgens de ngo Sea Shepherd is er tijdens de samenwerking met de Mexicaanse marine veel vooruitgang geboekt’, zegt hij aan Reuters. ‘Maar zolang er nog illegaal gevist wordt, helpt dat de vaquita niet. De illegale visserij moet volledig en voorgoed stoppen als we de bedreigde diersoort een kans willen geven om te herstellen.’

Toch blijft de visvangst in het reservaat doorgaan. Mexicaanse vissers hebben het vooral op de totoaba-vis gemunt, maar de vaquita’s raken verstrikt in hun drijfnetten en verdrinken. De zwemblaas van die totoaba-vis is erg gegeerd in China. Chinezen zijn bereid om daar een smak geld voor op tafel te leggen, omdat het volgens traditionele geneeswijzen geneeskrachtig is en een afrodisiacum zou zijn.