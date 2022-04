Belgische toplieden PostNL mogen gevangenis verlaten

Rudy Van Rillaer en John de Bruin, de ceo en operations manager van PostNL in België, zijn vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Dat heeft de onderzoeksrechter in het dossier beslist. Ook de gesloten depots van Nederlandse postbedrijf mogen weer open.

Rudy Van Rillaer en John de Bruin, respectievelijk de ceo en operations manager van PostNL in België, werden anderhalve week geleden aangehouden na een grootschalige controle bij het Nederlandse pakjesbedrijf. Het gerecht verdenkt hen van mensenhandel, valsheid in ­geschrifte, verboden terbeschikkingstelling en leiding geven aan een criminele organisatie. Ook de manager van het PostNL-depot in Willebroek werd gearresteerd, en liet de onderzoeksrechter twee depots verzegelen.

• Ook de grote baas van PostNL ontsnapt niet aan de cel

Vrijdag waren de drie voor de raadkamer verschenen. Die had de vrijlating van Van Rillaer (onder voorwaarden) en de twee andere PostNL-medewerkers (zonder voorwaarden) toegekend. Maar omdat het arbeidsauditoraat maandag tegen de vrijlating Van Rillaer en De Bruin in beroep was gegaan – de depotmanager werd wel vrijgelaten – moesten ze in de cel wachten tot ze voor de kamer van inbeschuldigingstelling zouden verschijnen.

Depots weer open

Normaal kan dat tot 15 dagen duren, maar woensdag besliste de onderzoeksrechter dat ze de gevangenis mogen verlaten. ‘Beide beslissingen zijn ingegeven door de actuele stand van het dossier, nu de nodige onderzoeksgegevens beschikbaar werden gemaakt’, stelt het parket in een mededeling. Ze worden wel gebonden door voorwaarden, maar het gerecht onthoudt zich van verdere commentaar. De twee verzegelde PostNL-depots, in Wommelgem en Willebroek, zijn woensdag ook vrijgegeven.

Het Nederlandse postbedrijf kwam vorig jaar al in het vizier van het gerecht, nadat er bij inspecties aan depots herhaaldelijk inbreuken waren vastgesteld bij de pakjeskoeriers. Die zijn niet rechtstreeks in loondienst van PostNL, maar werken als zelfstandige onderaannemers of zijn in loondienst bij een onderaanneming. Het ging onder meer over zwartwerk en de tewerkstelling van mensen zonder papieren.

• Zijn (pakjes)bedrijven verantwoordelijk voor wantoestanden bij zelfstandige koeriers?

PostNL zegt ‘enorm opgelucht’ te zijn dat ze ‘eindelijk naar huis kunnen’. ‘Ze hebben de afgelopen dagen onder moeilijke omstandigheden vastgezeten. Dat heeft een zeer grote impact gehad op hen, op hun familie en op al onze collega’s.’