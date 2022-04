Met grandeur alleen gaat Macron het niet halen

Straks gaan de Fransen naar de stembus om een opvolger voor president Macron te kiezen. Veel moeite om niets want Macron gaat met de vingers in de neus winnen. Toch? Neen. Het wordt weer spannend de komende weken in Frankrijk. Heeft Emmanuel Macron te veel beloftes gebroken? En hebben de Fransen het gehad met zijn grandeur terwijl zij zelf moeten krabben om financieel het einde van de maand te halen?





Met onze correspondente in Frankrijk, Jolien De Bouw, hebben we het over de voorbije vijf jaar van president Macron. Wat heeft hij kunnen waarmaken van zijn beloftes en waarom pakt hij zijn campagne nu anders aan dan vijf jaar geleden?

