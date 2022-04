De Chinese miljoenenstad Shanghai kampt met een stevige coronaprik. De stad is in lockdown, en vele duizenden mensen worden in quarantaine geplaatst. Tot voor kort werden ook besmette kinderen gescheiden van hun niet-besmette ouders. Maar over die regel was veel ophef ontstaan, nadat bovenstaande beelden van de kinderen op het internet waren beginnen rondgaan. Shanghai heeft nu beslist om de regel te schrappen.