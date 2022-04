Afgelopen weekend verzamelden 3.500 podcastliefhebbers in Kursaal Oostende, om een breed aanbod van de meest interessante podcastmakers uit Vlaanderen en ver daarbuiten, aan het werk te zien. Samengevat: de eerste editie van het DS Podcastfestival was een memorabele ervaring, een tweedaags feest voor het oor. En daar blikken we graag op terug. Kijk je mee?