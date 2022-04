Nog meer Kinder Surprise teruggeroepen

De lijst met producten van het merk Ferrero die wegens een mogelijke salmonellabesmetting worden teruggeroepen, wordt verder uitgebreid. In totaal worden zo’n 110 loten teruggeroepen. Het gaat over de Kinder-producten van het merk.

Het federaal voedselagentschap (FAVV) publiceerde een nieuwe lijst met producten van het merk Ferrero die worden teruggeroepen. Momenteel gaat het om Kinder Mini Eggs met een vervaldatum 21/08/2022, Kinder Surprise met een vervaldatum tussen 20/04/2022 en 3/10/2022, Kinder Happy moments met een vervaldatum tussen 9/03/2022 en 17/08/2022, Kinder Mix met een vervaldatum tussen 20/04/2022 en 21/08/2022, Shokobons met een vervaldatum tussen 28/05/2022 en 20/08/2022 en Kinder Surprise Maxi 100g met een vervaldatum tussen 20/04/2022.

De producten zijn erg populair bij jonge kinderen. Met Pasen in aantocht, verzoekt het FAVV dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en, zo ja, ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd, stelt Hélène Bonte van het FAVV. ‘Maandagavond heeft FAVV een eigen lijst gecommuniceerd, gisteren kregen we deze meer uitgebreide lijst van Ferrero zelf. Zo te zien nemen ze een brede veiligheidsmarge’, aldus Bonte.

Salmonellabesmetting in Aarlense fabriek bevestigd

Aan de eerder gepubliceerde lijst werden Kinder Happy moments en Kinder Mix toegevoegd. In totaal worden er nu 110 loten teruggestuurd. Ook de vervaldata liggen een stuk eerder, met als vroegste datum 9 maart 2022. Opgelet, het gaat hier over de THT-datum van de chocolade, niet de TGT-datum.

De Europese Commissie sprak maandag van 125 salmonellagevallen in ­België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk die mogelijk gelinkt zijn aan producten van het merk Ferrero. Het gaat daarbij onder meer om Kinder Surprise en Kinder Mini Eggs die in Aarlen ­worden geproduceerd en die maandag al werden teruggeroepen. In België worden volgens het ­FAVV 26 salmonellabesmettingen onderzocht. Dat er een besmetting met salmonella was in de fabriek in Aarlen, is ondertussen zeker, bevestigt Bonte: ‘Waar deze zich precies voordeed, onderzoeken we nu. We wachten daarbij nog op enkele testresultaten’. Of de 26 gevallen van salmonella iets te maken hebben met de Ferrero-chocolade, is nog niet zeker. Bonte: ‘Het gaat hier om verdachte cases: mensen die onder gelijkaardige omstandigheden en rond dezelfde periode ziek werden. Maar we wachten de analyses van het labo af om te kijken naar een mogelijke link’, zegt Bonte.