Zestien Russische militairen hebben twee ton aan goederen naar het thuisfront gestuurd vanuit Wit-Rusland. Dat blijkt uit bovenstaande beelden van een bewakingscamera in een postpunt niet ver van de grens met Oekraïne. Het zou grotendeels gaan om goederen die ze in beslag hebben genomen tijdens plunderingen in Oekraïne.

De Russische soldaat Kovalenko heeft liefst 450 kilogram aan spullen vanuit Wit-Rusland naar Siberië verstuurd. Werkgereedschap, een nieuwe muziekspeler, een tafel, een tent, kleren … Het zou gaan om grotendeels geplunderde goederen.

De Rus is te zien in een drie uur durende video die gelekt werd door hackers en bezorgd werd aan journalisten van het Hajun Project, een onafhankelijk Wit-Russisch onderzoeksteam.

Soldaat Kovalenko is een van de zestien Russische soldaten die in de Wit-Russische stad Mozir opdoken in een lokaal postafhaalpunt. Het is niet duidelijk of de oorlog erop zit voor hen, of of ze in de komende dagen vanuit Wit-Rusland elders zullen worden ingezet.

Enkele weken geleden doken al onderschepte telefoongesprekken op van Russische soldaten. Daarin schepten ze op over de executies en plunderingen die ze deden tijdens de oorlog in Oekraïne.