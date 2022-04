Herfstweer houdt ook komende dagen nog stand

Ook woensdag blijft het overwegend zwaarbewolkt met in de loop van de dag regen en buien vanaf de kust. Het is opnieuw vrij winderig met rukwinden tot 70 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden, meldt het KMI.

Vanavond en volgende nacht wordt het tijdelijk droog, maar tegen het einde van de nacht komt er opnieuw regen opzetten vanaf het westen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden.

Donderdag trekt een nieuwe actieve storing verder over ons land, met in het noorden van het land lokaal veel neerslag. Tegen het eind van de dag zijn lokale opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden bij een vrij krachtige wind.

Vrijdag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken en trekt een nieuwe actieve neerslagzone over ons land met vooral in het zuiden van het land veel regen. Bovendien kan de neerslag in de Ardennen in de loop van de namiddag winters worden. Het wordt wat frisser met temperaturen tussen 2 en 8 graden.

Zaterdag wordt het wisselvallig met enkele buien die in de Ardennen winters kunnen worden. Zaterdagnacht is er ook kans op nachtvorst. Vanaf zondag wordt het opnieuw droog, zachter en zonniger. Maandag halen we mogelijk opnieuw 20 graden.