‘Ronald Koeman keert na WK definitief terug bij Oranje als bondscoach’

Vanaf 1 januari 2023 begint Ronald Koeman aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer is akkoord met de KNVB om Louis van Gaal op te volgen na het WK in Qatar, dat in november en december van dit jaar wordt afgewerkt, meldt De Telegraaf dinsdagavond.

Ruim twee weken geleden lekte al uit dat de Zaandammer besprekingen voerde met de voetbalbond om terug te keren in Zeist. De kogel is nu dus door de kerk.

Een aantal vooraanstaande internationals is ook al op de hoogte, schrijft de Nederlandse krant. De KNVB heeft alleen nog niet gecommuniceerd wanneer het nieuws over de opvolging van Van Gaal officieel bekend wordt gemaakt.

Bronnen rond Oranje en in Zeist weten dat het bij een groot deel van de spelersgroep een nadrukkelijke wens was om Koeman terug te halen als Van Gaal zou stoppen. De huidige bondscoach, die zondagavond bekend maakte dat hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt, informeerde de selectie en de leiding van de KNVB afgelopen december al dat hij na het WK direct zou stoppen.

De 59-jarige Koeman zit zonder werk na zijn ontslag bij FC Barcelona, eind oktober. Koeman had Oranje in de zomer van 2020 na 2,5 jaar verlaten omdat hij als trainer aan de slag kon bij FC Barcelona, de club die hij in 1992 als speler de Europa Cup I bezorgde.

Nederland is op het WK in Qatar ingedeeld in groep A met gastland Qatar, Ecuador en Senegal. Oranje speelt op 21 november de openingsmatch tegen Senegal.