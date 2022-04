Champions League | Liverpool en Manchester City stoten door naar halve finales

Liverpool heeft het met 3 tegen 1 gehaald tegen tegenstander Benfica en plaatst zich zo voor de halve finale van de Champions League. Manchester City deed het met 1 tegen 0 bij Altético Madrid. De enige treffer daar kwam van landgenoot Kevin De Bruyne.

Liverpool - Benfica

Liverpool won dinsdagavond met 1-3 tegen het Benfica van Jan Vertonghen. De Reds namen zo een optie op de halve finale van de Champions League.

Liverpool legde van bij de start zijn wil op in het Da Luz. Al na zeventien minuten zetten de bezoekers hun overwicht om in een goal. Aan de tweede paal kopte Konaté een goeie corner van Robertson binnen.

Foto: REUTERS

Het waren de backs die het hem deden bij Liverpool. De 0-2, zo’n zeventien minuten later, vertrok bij Alexander-Arnold. De rechtsachter verstuurde een heerlijke crosspass richting de Diaz, die slim terugkopte tot bij Mané. De Senegalees had de bal maar binnen te duwen.

Vier minuten na rust bracht Benfica opnieuw spanning in de match. Konaté, de man van de openingsgoal, trapte totaal naast een voorzet van Silva. Nunez werkte goed af aan de tweede paal. Benfica bleef Liverpool onder druk zetten, maar twee minuten voor tijd stelde Diaz orde op zaken met de 1-3.

De Reds staan zo met anderhalf been in de halve finales. Woensdag wacht de return op Anfield.

Manchester City - Atlético Madrid

Zoals zo vaak in Europa trok Kevin De Bruyne (30) zijn ploeg over de streep. Dankzij zijn dertiende goal van het seizoen slaagde Man City erin om het defensieve Atlético te slopen. Maar of dat een stek in de halve finales oplevert, is nog lang niet zeker.

City rekent op Pep Guardiola om de Champions League te winnen, maar na de verloren finale van vorig jaar vraag je je af of het er nog van komt. Bij Bayern lukte het hem destijds evenmin. De laatste keer dat hij het met de Duitsers probeerde – in 2016 –, werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door het Atlético van Simeone. Tegenstander nú: het Atlético van Simeone. Waar doelman Oblak zich dit seizoen straf genoeg al vijftig keer moest omdraaien.

Maar dat nog altijd in staat is om een defensieve masterclass neer te zetten. Dat was gisteravond ook het enige doel, dat zag je in de eerste helft. De bezoekers hadden amper dertig procent balbezit, kwamen hoop en al driemaal over de middellijn en trapten geen enkele keer op doel. ‘Ze spelen offensiever dan iedereen denkt’, had Guardiola nog gezegd. Nou…

Foto: REUTERS

Nul reddingen

We gaan de Atletico-way trouwens niet bekritiseren. Het is nu eenmaal dé manier om zo’n heenmatch te overleven en het leek te werken. Ook City kon de eerste 45 minuten zelden gevaar creëren. Een afgeblokt schot van Kevin De Bruyne was het meest opwindende moment, dan weet je het wel. De Belg probeerde z’n ploeg wel op sleeptouw te nemen, maar net als bij Sterling, Mahrez en de anderen ontbrak het bij hem aan finesse in de passing. Het ging er allemaal te traag en te slordig aan toe en het centrale trio achterin bij Atlético, werd nooit in verlegenheid gebracht.

Zonde voor City, maar ook voor de neutrale toeschouwer, waar we onszelf toe rekenen. We hoopten op spektakel, maar Ederson en Oblak gingen naar binnen zonder dat ze een bal hadden moeten pakken. De enige redding die we zagen, was die van onze huisanalist en Proximus-co-commentator Gert Verheyen, die bijna zijn tv-schermpje naar beneden zag tuimelen.

Zonder Carrasco

De tweede helft moest beterschap brengen, maar van Yannick Carrasco ging het niet komen. De Rode Duivel is de speler met de meeste minuten bij Atlético, maar miste door een schorsing beide matchen tegen Man United en nu ook de eerste tegen City. Balen, zeker omdat zijn collega-aanvallers niet in de match zaten. Neen, we keken naar onze andere landgenoot om het spektakel te verzorgen en de wedstrijden open te breken. De Bruyne kreeg alvast een kans op vrijschop en een deel van het publiek veerde recht. Maar de grabbelende Oblak kon de bal nog net in twee tijden klemmen.

Foto: EPA-EFE

Guardiola gooide er net als Simeone drie verse krachten op en dat bleek wat City en De Bruyne in het bijzonder nodig hadden. Een van hen heette immers Phil Foden – waarom zat die in feite op de bank? – en het duurde niet lang of die zette de prima infiltrerende De Bruyne alleen voor doel. Schuine hoek of niet, KDB was op kruissnelheid en werkte zoals zo vaak koelbloedig af. Het was lang wachten, maar met zijn dertiende goal van het seizoen – en zijn eerste in de Champions League – zette hij het stadion alsnog in vuur en vlam.

Na een nieuwe geweldige actie van Foden had De Bruyne ook nog de 2-0 aan de voet, maar het leer in de hoek wegleggen lukte dit keer niet. In de slotminuten knalde hij ook nog eens over. Die extra goal had City met een geruststellender gevoel naar Madrid kunnen sturen, maar goed, we zullen hem maar bedanken. Nu blijft de spanning er tenminste in.