‘300 burgers gedood bij operatie in Mali’

Volgens de ngo Human Rights Watch (HRW) hebben Malinese militairen en Russische huurlingen zo’n 300 burgers gedood tijdens een antiterreuroperatie.

De operatie vond plaats tussen 27 en 31 maart in Moura, een dorp van zo’n 10.000 inwoners in de centrale Mopti-regio, die geldt als hotspot van jihadistische activiteit. De HRW heeft het over ‘het ergste bloedbad in tien jaar’ in Mali. Het Malinese leger zelf maakte melding van de dood van 200 islamistische militanten.

• Zelfs Frankrijk ziet het niet meer zitten in Mali

Negentien getuigen verklaarden aan HRW-onderzoekers dat in de ochtend van 27 maart op de veemarkt van Moura een vuurgevecht plaatsvond tussen militairen en jihadisten. De stad werd omsingeld en honderden mannen, onder wie veehandelaars, werden meegenomen. Sommigen werden vrijgelaten, maar in de vier dagen erna werden naar schatting 300 mensen standrechtelijk geëxecuteerd.

Dat zou zijn gebeurd door Malinese en buitenlandse militairen, mogelijk Russen. In het land zijn Russische huurlingen van de ­beruchte Wagner-groep actief – wat door beide landen wordt ontkend. De Malinese junta, die sinds 2020 aan de macht is, is verwikkeld in een hevig conflict met jihadistische rebellen.

De VS en de EU spraken hun ernstige zorgen uit over de berichten en roepen op tot een onafhankelijk onderzoek.