Gestolen notitieboekjes van Darwin keren als paascadeau terug

22 jaar nadat ze een laatste keer gezien werden, keerden de felbegeerde notitieboekjes van de iconische bioloog Charles Darwin terug naar de universiteit van Cambridge. De boekjes stonden de bibliothecaris aan de ingang van de bibliotheek op te wachten in een roze zak.

‘Bibliothecaris. Vrolijk Pasen. X.’ Met dat eenvoudige briefje komt er een einde aan 22 jaar spoorloosheid van de notitieboekjes van Darwin. ‘Ze zijn in goede staat en zijn nu terug in veiligheid. Ze zijn thuis’, aldus een tevreden bibliothecaris Dr. Jessica Gardner aan BBC.

Ze vond het pakketje op 9 maart aan de ingang van de universiteitsbibliotheek. Verpakt als paascadeau in een knalroze zak trok het meteen de aandacht van Gardner. Ze reageerde laaiend enthousiast en koesterde hoop dat de notitieboekjes eindelijk terug waren. Vijf dagen na de vondst werd het vakkundig geopend en bleek alle hoop terecht: de notitieboekjes waren terug én in goede staat. Volgens de politie is er zorg voor gedragen.

De notitieboekjes werden als cadeau verpakt Foto: AFP

‘Ze mogen dan misschien klein zijn, niet veel groter dan een postkaart, hun impact op de geschiedenis van de wetenschap kan niet onderschat worden’, zei Gardner.

Beide boekjes dateren uit het einde van de jaren 1830. Darwin nam ze onder meer mee naar de Galapagoseilanden, waar hij de bekende tekening ‘stamboom voor het leven’ maakte. Twintig jaar later diende die tekening als inspiratie voor Darwins evolutietheorie, die hij neerpende in zijn baanbrekend werk On the Origin of Species. De levensboom was een schematische voorstelling van hoe Darwin verbanden tussen soorten zag. De waarde van de notitieboekjes wordt daarom op miljoenen euro’s geschat.

‘Ergens verkeerd gelegd’

In november 2000 raakten beide schriften zoek. Aanvankelijk was er geen paniek. Toen ze tijdens een stocktelling de revue niet passeerden, ging het bibliotheekpersoneel ervan uit dat ze ergens tussen de 10 miljoen boeken verzeild waren geraakt. ‘Ergens verkeerd gelegd’, susten ze. Maar na een hele reeks zoektochten klonk het in 2020 dan toch anders: ‘Ze zijn waarschijnlijk gestolen’. Pas toen werd de politie op de hoogte gebracht.

Vandaag is de politie opnieuw van de partij. Op basis van camerabeelden willen ze achterhalen wie de notitieboekjes uiteindelijk terugbracht en wie ze 22 jaar geleden ontvreemde. De politie pluist de zaak nog verder uit en zoekt getuigen.