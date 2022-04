Julian Alaphilippe snelt naar eerste zege van het seizoen in Ronde van het Baskenland

Julian Alaphilippe heeft de tweede rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl was na een heuvelachtige etappe veruit de beste in een sprint. Quinten Hermans werd knap derde. Remco Evenepoel bereidde de sprint voor en eindigde als negende, Primoz Roglic blijft leider.

Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) zette wereldkampioen Julian Alaphilippe perfect af en die won de sprint. Evenepoel werd zelf nog negende. Hij blijft ook tweede in het algemeen klassement. ‘Ik kon niet verliezen’, zei Alaphilippe na de finish. ‘Remco pakte de bochten in de finale perfect. Dit is echt leuk, wat een geweldige rit.’

Een vroege vlucht met de Spanjaarden Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) leek lange tijd te kunnen strijden voor de etappezege, maar Ruiz werd als laatste vluchter op 500 meter van de aankomst ingelopen.

Eerste zege

Voor Alaphilippe is het zijn eerste zege dit seizoen. De Fransman bereidt zich voor op de Ardennenklassiekers.

Woensdag wacht de renners in het Baskenland een etappe van 181,7 km. De wegen gaan tussen Llodio en Amurrio voortdurend op en neer. Onderweg staan twee hellingen van tweede categorie en drie colletjes van derde categorie op het programma.