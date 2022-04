Zo goed als hele wereldbevolking ademt vervuilde lucht in

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt 99 procent van de wereldbevolking blootgesteld aan buitensporig hoge niveaus van luchtverontreiniging.

‘Bijna de hele wereldbevolking (99 procent) ademt lucht in die de luchtkwaliteitslimieten van de WHO overschrijdt en een bedreiging vormt voor de gezondheid.’ Zo staat in een rapport van de gezondheidsorganisatie over de luchtkwaliteit te lezen. De conclusies zijn gebaseerd op metingen in 6.000 steden uit 117 landen, en op door satellieten verzamelde gegevens.

Elk jaar sterven wereldwijd meer dan zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging, vertelt WHO-arts Maria Neira. Fijn stof kan doordringen tot diep in de longen en het bloed, de ademhalingswegen aantasten, het hart- en vaatstelsel beschadigen en tot beroertes leiden. De wereldwijde reisbeperkingen en lockdowns hadden maar een beperkt effect op de luchtkwaliteit. ‘Het is onaanvaardbaar dat er nog steeds zeven miljoen vermijdbare sterfgevallen zijn door luchtvervuiling.’

Volgens WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus is het noodzakelijk ‘om de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veel sneller terug te dringen’. De organisatie pleit onder meer voor subsidies aan gezinnen om over te schakelen op schone energie. Daarnaast vindt de organisatie dat er meer maatregelen moeten worden genomen voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

Uit het rapport blijkt tot slot dat er grote verschillen zijn tussen rijke en arme landen. In landen met hogere inkomens voldoet 17 procent van de steden aan de richtwaarden van de WHO voor fijn stof. In lage- en middeninkomenslanden beantwoordt slechts 1 procent van de steden daaraan.