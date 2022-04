Ook Amstel Gold Race trekt prijzengeld vrouwen gelijk met mannen

De wielrensters die komend weekend in de Amstel Gold Race voorin eindigen, gaan net zo veel verdienen als hun mannelijke collega’s. Els Dijkhuizen, marketingdirecteur Heineken Nederland, maakte dinsdag bekend dat het prijzengeld van de vrouwen gelijk is getrokken met dat van de mannen, in navolging van onder meer de Ronde van Vlaanderen. De Gold Race wordt zondag in Nederlands Limburg verreden.

De aanpassing betekent dat zowel bij de mannen als de vrouwen de winnaar 16.000 euro verdient. Het totale prijzengeld bedraagt bij de vrouwen nu 40.000 euro, 30.000 euro meer dan vorig jaar.

‘In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race’, lichtte Dijkhuizen toe. ‘Van de ludieke actie met de rondemisters, tot een gezamenlijke ploegenpresentatie van mannen en vrouwen, wat uniek was in de wielersport. Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk.’

Bij de vrouwen ging de zege er vorig jaar naar de Nederlandse Marianne Vos. Bij de mannen won Wout van Aert na een millimetersprint met drie van de Brit Tom Pidcock en de Duitser Max Schachmann.