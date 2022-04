Wat zijn ‘spelregels van de oorlog’ nog waard na de gruwel van Boetsja?

Boetsja was tot dit weekend een anoniem stadje ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Nu kent de wereld het als de plaats waar honderden burgers genadeloos werden afgeslacht door het Russische leger. President Zelenski noemt het een genocide.





President Biden kreeg vorige week nog heel wat kritiek omdat hij het woord ‘oorlogsmisdaad’ uitsprak, maar nu treden heel wat westerse leiders hem bij. Houden de internationale afspraken rond de ‘spelregels van de oorlog’ nog stand, nu een grootmacht die met de voeten lijkt te treden?

