Ambtenaren krijgen dit jaar drie maal loonsverhoging

De overheidslonen en uitkeringen zullen dit jaar nog twee keer verhoogd worden, verwacht het Planbureau.

De gemiddelde inflatie zal dit jaar uitkomen op 7,3 procent, denkt het Planbureau. Tot en met december zal het inflatiecijfer meer dan 6 procent blijven bedragen. Dat betekent dat de spilindex dit jaar nog twee maal overschreden zal worden: in april en november. Ook in februari is dat al gebeurd, evenals in december vorig jaar. De overheidsweddes en uitkeringen zullen in 2022 dus waarschijnlijk drie maal met 2 procent verhoogd worden. Dat zal een serieuze impact hebben op de overheidsfinanciën.

De verhoging van de uitkeringen gebeurt in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex, die van de ambtenarenweddes in de maand daarna. In april 2023 zal het trouwens weer raak zijn: dan zal de spilindex opnieuw overschreden worden. Het Planbureau verwacht wel dat de inflatie voor 2023 aanzienlijk lager zal liggen. De raming luidt 2,9 procent. Vorig jaar werd de spilindex twee maal overschreden: in augustus en december. Het Planbureau baseert zijn inflatieverwachtingen onder meer op de olieprijzen en de dollarkoers.

Vorige week bleek nog dat het gat in de federale begroting 4,3 miljard groter zal zijn dan verwacht. Dat heeft onder meer te maken met de Oekraïnecrisis en extra corona-uitgaven. Volgens de laatste inschattingen zal het tekort uitkomen op 20,7 miljard euro.