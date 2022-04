Op uitnodiging van de Britse voorzitters, spreekt de Oekraïense president Volodimir Zelenski zo meteen de VN-Veiligheidsraad toe. Hij zal het onder meer over Boetsja en onderzoek naar oorlogsmisdaden hebben. Rusland is een belangrijk lid van die VN-Veiligheidsraad.

‘Gisteren ben ik naar Boetsja geweest. Er is geen misdaad die het Russisch leger niet zou plegen’, zei Zelenski fel. Hij zei dat niemand ontzien wordt en dat ze lichamen achteraf ook in brand proberen te steken. ‘Sommigen waren doodgeschoten op straat. Sommigen werden in een put gegooid. Anderen werden in hun auto overreden door een tank.’

‘Ze prediken haat en verspreiden die naar andere landen. Ze zorgen ervoor dat voedingsketens fragiel worden, ten koste van landen in Afrika, Azië en nog veel andere plaatsen.’

‘Nu kan iedereen zien wat de Russen in Boetsja deden. Maar er zullen nog zo’n steden komen’, zei Zelenski. Hij zegt dat het belangrijk is om vrede te hebben, een belangrijk doel van de VN. Alles wat ze doen, doen ze erg bewust, zegt Zelenski. ‘Er zijn nog veel plaatsen waar mensen de waarheid zullen zien: Marioepol is net zoals Boetsja.’

‘De Russen zullen iedereen beschuldigen. Ze zullen liegen. Maar het is 2022, er zijn satellietbeelden.’ Hij vindt het belangrijk om Rusland te straffen. ‘Wanneer je de grootste oorlogsmisdadiger straft, zet je de toon’, vindt hij. Het Russisch vetorecht in de VN-Veiligheidsraad noemt hij een stem voor de dood. Dat zorgt niet voor veiligheid, vindt hij. ‘Anders kunnen we even goed de VN opdoeken’, zegt hij.

‘Hoe gaan we nog om met grenzen? Hoe ziet de nieuwe globale veiligheidsstructuur eruit? Dat moet hier, ernstig bij de VN besproken worden’, vindt Zelenski. ‘Maar wie dan niet volgens de regels speelt, moet gestraft worden.’ Hij verwacht een antwoord van de VN-Veiligheidraad die voor vrede moeten zorgen. Daarvoor ziet hij twee opties. Rusland uit de VN-Veiligheidsraad gooien of reorganiseren en zorgen dat er oprechte vrede komt. Om zijn punt te onderstrepen toont Zelenski een video aan de leden van de VN-Veiligheidsraad, maar die werkt niet.

Guterres wil onderzoek

Nog voor Zelenski het woord nam, kwam er een tussenkomst van de Russische vertegenwoordiger. Hij is misnoegd dat zijn verzoek om de Veiligheidsraad te vervroegen naar maandag niet werd gevolgd. ‘We zijn wel akkoord dat het belangrijk is om hier snel te schakelen’, zei de Britse voorzitter daarop. Maar het Russisch verzoek was te laat ingediend, meent ze.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zei voor de vergadering dat hij de Russische inval betreurt. Hij vroeg om een onderzoek in Boetsja. Ook andere getuigenissen over mensenrechtenschendingen verontrusten de VN-topman. Hij pleitte voor een staakt-het-vuren. Verder kaartte hij de economische gevolgen van de oorlog aan. Hogere prijzen voor voeding, olie en landbouwmaterialen moeten volgens hem naar beneden. Hij riep landen daarom op om te investeren in groene energie en niet in protectionisme te vervallen. Ten slotte vroeg hij de VN-Veiligheidsraad om zo snel mogelijk voor vrede te zorgen in Oekraïne.

