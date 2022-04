Het taboe van sancties tegen de Russische energiesector sneuvelt. De Commissie stelt voor eerst steenkool te viseren. In een zesde pakket zou snel ook een verbod op nieuwe oliecontracten volgen.

De ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten buigen zich woensdagochtend over een vijfde sanctiepakket tegen Rusland. Dat is onvermijdelijk geworden na de gruwelijke beelden over de executies van burgers in ...