Op bovenstaande beelden is te zien hoe een huis in het Nederlandse Oldenzaal in amper vijf seconden met de grond gelijk wordt gemaakt. De oorzaak van de explosie was een gaslek in de kelder van het huis. Op dat moment waren er vier bewoners en een monteur aanwezig. Zij overleefden allen de ontploffing. De omliggende woningen zouden ook wat schade hebben opgelopen, maar de omvang ervan moet nog in kaart worden gebracht door de gemeente.