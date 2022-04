Na dit zijn dolfijnen nooit meer hetzelfde voor u

Dit is een aflevering XL, opgenomen op ons podcastfestival in Oostende. Ons bekende team, Dominique Deckmyn en Pieter Van Dooren, krijgt in deze aflevering versterking van de Computerclub en van de Nederlandse krant NRC.





Ze hebben het onder meer over de grootte van uw pupillen, leder gemaakt van schimmels, de belangrijke verschuivingen door de Digital Markets Act, cyberveiligheid en... het niet zo fraaie gedrag van mannetjesdolfijnen.

Journalisten Dominique Deckmyn, Pieter Van Dooren | Gasten: Frederik De Bosschere, Thomas Smolders en Hendrik Spiering |Presentatie en redactie Kaja Verbeke | Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

Wekelijks brengt De Standaard je op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en in die van de wetenschap. Elke vrijdag, met Dominique Deckmyn en Pieter Van Dooren.