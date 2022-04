De slachtoffers in de Oekraïense stad Boetsja werden niet achteraf neergelegd door de Oekraïense regering. Nadat er beelden verschenen van de meer dan 300 burgerslachtoffers die gevonden werden in de voorstad van Kiev reageerde Rusland dat Oekraïne het bloedbad zelf in scène zou hebben gezet. De video hierboven toont dat dat niet zo is.

Door een analyse van satellietbeelden kon The New York Times aantonen dat de vele doden die in Boetsja zijn gevonden er al weken liggen. Die conclusie spreekt de Russische claim tegen dat de lichamen er op of rond 30 maart zijn neergelegd, dus nadat de Russische troepen vertrokken waren.

De Amerikaanse krant gebruikte satellietbeelden van Maxar Technologies en enkele video’s om aan te tonen dat ten minste elf lichamen er op 11 maart al lagen, toen de Russische troepen de stad nog bezet hielden.

In veel landen is verontwaardigd gereageerd op de beelden uit Boetsja, een voorstad van Kiev, die zijn gemaakt na de terugtrekking van de Russische troepen. Volgens Oekraïne zijn honderden mensen door de Russen vermoord. De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin moet worden berecht voor oorlogsmisdaden.